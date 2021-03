Due troniste diventano mamme nello stesso giorno, la dolce coincidenza

Giorgia Lucini e Ludovica Valli erano in dolce attesa contemporaneamente e nello stesso giorno hanno dato alla luce i loro figli

Entrambe bellissime, ex troniste e in stato di dolce attesa, hanno dato alla luce lo stesso giorno i loro bambini. Ludovica Valli, insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio, ha avuto la prima figlia, una femmina, mentre Giorgia Lucini, insieme al compagno Federico Loschi, il secondo figlio, un maschio.

Le due influencer avevano sfoggiato i loro splendidi pancioni sui social, tenendo aggiornati fan con le rispettive gravidanze, dove hanno annunciato le nascite. I fan hanno ricambiato con migliaia di auguri alle neo mamme, proprio nella Giornata internazionale dei diritti della donna.

Ludovica Valli e Giorgia Lucini neo mamme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Lucini (@giolucini)

Giorgia Lucini ha comunicato con un commovente e dolce post su Instagram la nascita di Tommaso Loschi: “Roma, 8 marzo 2021 ore 8:35 il regalo più grande che potessi avere in questa giornata speciale. Mai come oggi posso dire di essere una donna fortunata e felice di essere tale. Oggi ho avuto il mio secondo appuntamento al buio con l’amore. L’amore quello vero. Oggi mi sono innamorata follemente per la seconda volta. BENVENUTO TOMMASO!“.

Un messaggio che trasmette tutta la felicità di quei momenti irripetibili, dell’amore assoluto che si prova nei confronti di un figlio, della gioia della maternità come dono della vita. Non ci sono parole per descrivere la natura di tale emozione, ma quelle scelte dall’ex tronista si avvicinano molto a restituire il senso di questo miracolo, l’amore incondizionato.

Anche Ludovica Valli ha lasciato al social il compito di dare la meravigliosa notizia ai fan, che con affetto l’hanno seguita in questo percorso. Un messaggio breve, ma ricco di significato, gioia e orgoglio. Il post recita “Anastasia Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. A te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

Brividi di felicità e commozione travolgono il cuore in questa tenera coincidenza. La Vita continua a nascere mentre la realtà si evolve, e nonostante le difficoltà che si possano attraversare, resta ancora la speranza di un mondo nuovo.