Gigi D’Alessio, l’annuncio che tutti stavano aspettando – VIDEO

Gigi D’Alessio è certamente uno dei cantanti partenopei più apprezzati non solo in Italia ma anche all’estero. Nonostante sia ormai un veterano del panorama musicale italiano, ama trovare continuamente nuovi stimoli e proporre una musica che si adatti nel tempo. Quest’ultimo video ne è una prova: D’Alessio infatti un’ora fa circa ha annunciato il fuori ora del video ufficiale di Guagliune, l’ultimo singolo nato dalla collaborazione con Enzo dong, Samurai Jay, Lele Blade, Ivan Granatino. Trasmesso molto nelle principali radio nazionali, adesso Guagliune ha anche il video ufficiale per poter essere così maggiormente apprezzato anche su YouTube dove finora i fans hanno potuto ascoltare il lyric video pubblicato sul canale ufficiale del cantante e che vanta dal giorno della sua pubblicazione, ovvero il 26 febbraio, ad oggi ben 306.597 visualizzazioni. Ovviamente i fans hanno accolto con forte entusiasmo la notizia, difatti su Instagram il post è stato “invaso” da commenti ed emoji.

Gigi D’Alessio con Arisa per un Sanremo emozionante

Periodo molto intenso per Gigi D’Alessio, protagonista altresì dell’ultimo Festival di Sanremo. Non solo ospite, tutti ormai sanno che il cantante ha scritto – musica e parole – Potevi fare di più, brano sanremese interpretato magnificamente da Arisa. Una classifica provvisoria che l’ha piazzata ben al terzo posto ma che alla finale è “scesa” con stupore da parte del web al decimo posto.

Un risultato tuttavia da non da scartare, visto che quest’anno i big erano ben 26 ed il pezzo è molto passato in radio.