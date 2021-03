Justine Mattera: stivali neri, maglietta e il resto è nudità – FOTO

Scatto mozzafiato per Justine Mattera, che regala ai followers una visuale paradisiaca: stivali neri, maglietta e il resto è nudità

Justine Mattera non si ferma e continua a stupire gli utenti che la seguono con scatti dalla sensualità devastante. A prescindere dai completini indossati e dalle pose assunte durante gli shooting, la showgirl statunitense registra in ogni caso il pieno di likes. Sarà colpa del fisico prorompente, che non tradisce affatto l’imminente traguardo dei 50 anni d’età.

La Mattera, che ha sempre curato con grande dedizione il proprio corpo attraverso uno stile di vita equilibrato e tanto sport, continua a raccogliere i frutti del duro lavoro, e lo fa con successo. E anche nell’ultimo scatto, la ballerina ha scatenato le reazioni incontrollabili del web.

Justine Mattera, solo stivali e maglietta, il resto è nudità – FOTO