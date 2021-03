Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo: un telegramma da Marta

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo: la situazione al Paradiso è sempre più critica. Vittorio riceve un telegramma da Marta.

Il nuovo abito in stile british di Gabriella sta destando parecchio scalpore. Vittorio, preoccupato all’idea di non riuscire ad arginare le critiche, ha programmato un’intervista insieme alla stilista per parlare dell’evoluzione della moda femminile. Nel frattempo il Mantovano ha minacciato di dar fuoco alla Caffetteria di Marcello e Salvatore. Disperato, Marcello cerca ora un modo per liberarsi una volta per tutte del suo aguzzino.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo: Marcello ha in mente un piano

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che le cose continueranno ad andare male per il grande magazzino. Dopo l’intervista rilasciata da Vittorio e Gabriella, un gruppo di donne si affolla sotto il Paradiso per reclamare. Vittorio è sempre più scoraggiato, anche per via delle vendite che stanno calando drasticamente. Fortunatamente un telegramma di Marta sembra aiutarlo a ritrovare il giusto spirito per affrontare la situazione. Anche Irene sta passando dei guai a causa della nuova collezione. Al padre non sono piaciute le foto promozionali in cui figura la figlia e decide di cacciarla di casa. Straordinariamente, Maria la invita a vivere nella casa che divide con Anna.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Marcello sta mettendo a punto il suo piano. Per far cadere in trappola il Mantovano, ricorre a Vinicio, una vecchia conoscenza di entrambi. Nel frattempo Ludovica è molto tentata da un’offerta di Adelaide: diventare la nuova vicepresidente del Circolo. Sarà tutto vero o si tratta di una trappola?