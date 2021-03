L’ex gieffina pubblica un nuovo post, con indosso soltanto un body che presenta molte trasparenze sexy: Matilde è irresistibile!

La famosa ballerina, showgirl, coreografa, conduttrice televisiva e attrice teatrale italiana pubblica questo scatto su Instagram circa un’ora fa e ed il web impazzisce: i fan le hanno cliccato il cuoricino virtuale più di 6.000 volte e lasciato oltre 150 commenti.

Davanti ad uno sfondo blu, la Brandi è semi-distesa su una poltrona rossa, con una gamba appoggiata su un bracciolo: la posa è da colpo al cuore!

Nella didascalia scrive: “L’informazione è potere!!!“.

Il suo look è composto da un body nero, con degli inserti trasparenti e degli stivaletti in pelle con il tacco a spillo: un outfit pazzesco!

Ecco il selfie di cui tutti parlano: uno scatto pieno di gioia e spensieratezza!

Proprio oggi, Matilde Brandi ha condiviso sulle IG Stories del suo profilo di Instagram un ricordo della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, insieme ad alcuni dei suoi compagni di avventura.

Oltre alla Brandi, nel selfie sono presenti all’appello i seguenti ex concorrenti: la famosa conduttrice televisiva, giornalista, scrittrice ed attrice teatrale Maria Teresa Ruta; la bellissima showgirl, influencer ed ex modella Giulia Salemi; la nota attrice Guenda Goria; la meravigliosa attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Cecilia Capriotti e il favoloso attore ed ex modello italiano Massimiliano Morra.

