Jennifer Lopez è sicuramente uno dei personaggi più conosciuti al mondo. La nativa di New York è una cantante, attrice, ballerina e imprenditrice di successo. Nella sua carriera ha vinto diversi titoli come ‘L’America Music Award for Favorite Pop/Rock Female Artist. La 51enne è dotata di una sensualità incredibile e di un fascino straordinario: la sua bellezza non la si scopre di certo oggi. Circa dieci anni fa, in fatti, il magazine People l’ha nominata “Donna più bella del mondo”.

Jennifer vanta dei numeri assurdi sui social network. Il suo account Instagram ha ad esempio 145 milioni di followers: cifre davvero esagerate. La classe 1969, poco fa, ha messo in rete uno scatto a dir poco fantascientifico in cui illumina il mondo del web con la sua avvenenza e con le sue trasparenze da infarto.

Jennifer Lopez, trasparenze da brividi sul divano: immensa

Alcuni brani della star statunitense sono diventati delle vere e proprie icone. ‘On the Floor’, ‘Let’s get Loud’ e ‘Dinero’, solo per citarne alcuni, hanno fatto ballare in tutto il mondo. Jennifer, nonostante l’età che avanza, è ancora in splendida forma. La 51enne ha sfoderato tutta la sua sensualità condividendo uno scatto seducente su Instagram. Distesa sul divano e con le gambe favolose ben scoperte, la nativa di New York ha lasciato tutti di stucco con il suo ultimo scatto.

Le trasparenze fanno letteralmente girare la testa mentre la bellezza del suo viso è come al solito incantevole. L’immagine ha raccolto 326mila cuoricini in meno di mezz’ora. Questo numero è destinato a crescere nel giro di pochi minuti. Gli utenti sono innamorati della Lopez e impazziscono letteralmente davanti ai suoi scatti.

JLO, qualche giorno fa, lasciò tutti a bocca aperta condividendo una fotografia mostruosa: la cantante e attrice indossava un costumino da sogno che metteva in risalto le sue forme da capogiro.