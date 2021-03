Raffaella Fico, canotta e slip: le forme esplodono. Per lei solo amore – FOTO

Raffaella Fico esagerata su Instagram: la showgirl ha condiviso uno scatto strepitoso in cui ha messo in mostra le sue forme illegali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico non conosce limiti e continua a far impazzire i suoi innumerevoli seguaci condividendo scatti sempre più bollenti e piccanti. La 33enne, fin dal suo ingresso nel mondo televisivo, ha sempre fatto sognare i suoi fans con la sua bellezza e la sua sensualità. La nativa di Cercola, nel corso degli anni, è stata spesso nelle prime pagine dei quotidiani di gossip per la sua travagliata relazione con Mario Balotelli. Nel 2012 la classe 1988 rivelò al mondo la sua gravidanza e diede alla luce Pia. Il calciatore ha ufficialmente riconosciuto la figlia il 5 febbraio 2014, dopo un procedimento giudiziario.

Raffaella, in ogni modo, ha messo alle spalle il suo passato ed è sempre in splendida forma. I suoi scatti su Instagram fanno girare la testa a tutti e le sue curve da arresto cardiaco non passano mai inosservate. L’ultimo scatto apparso suo suo profilo ufficiale è davvero esagerato: la Fico mette in mostra le sue forme e lascia i followers di stucco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker, lo scatto sensuale fa sognare: che bambola – FOTO

Raffaella Fico, outfit illegale: forme in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

LEGGI ANCHE —> Mikaela Neaze Silva, la velina bionda vince tutto: completino pazzesco – FOTO

Raffaella sa sempre come conquistare l’attenzione dei suoi followers e continua a postare scatti sempre più esplosivi. L’ultima fotografia apparsa online è semplicemente disarmante. La showgirl indossa un outfit che mette in risalto il suo corpo magnifico. Il suo lato A in primo piano manda in orbita gli ammiratori.

“La pazzia è relativa, chi stabilisce la normalità?”. La napoletana ha deciso di riportare nella didascalia una frase di Charles Bukowski, scrittore e poeta statunitense (nato in Germania) che ha realizzato più di 60 libri. Il post ha ovviamente raccolto numeri sbalorditivi, collezionando 10mila cuoricini in pochi minuti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La 33enne, qualche settimana fa, mandò in tilt Instagram condividendo una foto mozzafiato in cui indossava un intimo fenomenale con lato A da paura in evidenza.