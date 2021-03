Nella serata di ieri, un ragazzo di 35 anni è morto in un grave incidente avvenuto sulla strada statale 274 nei pressi dello svincolo per Melissano, in provincia di Lecce.

Un ragazzo di 35 anni è morto ieri sera in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 274 nei pressi dello svincolo per Melissano, in provincia di Lecce. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima si trovava alla guida della propria auto che, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrata con un’altra vettura. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 35enne, deceduto sul colpo. Sul luogo della tragedia i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Un tragico scontro tra due auto è costato la vita ad un ragazzo di 35 anni. È accaduto nella serata di ieri, martedì 9 marzo, lungo la statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. La vittima è Sergio Anglano, 35enne residente a Nardò. Secondo quanto riporta la redazione di Lecce Prima, il 35enne era alla guida della sua Fiat 500 che, per cause ancora in via di accertamento, si sarebbe scontrata con un’altra Fiat 500, condotta da un ragazzo di 23 anni, nei pressi dello svincolo per Melissano.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per Anglano non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto il corpo del 35enne dalle lamiere e lo hanno affidato allo staff medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Praticamente illeso l’altro automobilista che, riporta Lecce Prima, è stato trasportato all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli per gli accertamenti del caso.

Intervenuti anche i carabinieri di Casarano che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità. I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro le due auto coinvolte nell’incidente ed hanno chiuso il tratto stradale teatro della tragedia.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network dopo la notizia della morte del 35enne che ha sconvolto l’intera comunità di Nardò.

