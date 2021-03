Storie Italiane, Eleonora Daniele: “E’ questo quello che ho visto”

E’ in onda un’altra puntata di Storie Italiane e Eleonora Daniele commenta insieme agli ospiti la denuncia di Meghan e Harry, cosa ne pensa?

Sanremo 2021 è stato ormai accantonato, da qualche giorno c’è un altro argomento che scuote gli animi del web e della televisione. Meghan e Harry sono ormai al centro del gossip dell’attualità e la loro intervista per Oprah Winfrey, è su tutti i giornali e molti programmi tv ne parlano. Tra questi Storie italiane, la trasmissione in onda ogni mattina su Rai2 condotto da Eleonora Daniele, la quale ha detto la sua al riguardo.

Storie italiane: qual è il commento di Eleonora Daniele?

Dopo la denuncia fatta dai duchi di Sussex, la regina Elisabetta non si perde d’animo anzi risponde apertamente che prenderà provvedimenti al riguardo, soprattutto per la questione razziale. “Affronteremo privatamente in seno al casato – afferma – sono rattristata dal livello di difficoltà e sofferenza che Meghan e Harry hanno raccontato, di aver sperimentato nella vita di corte, loro restano membri molto amati della famiglia”. Sono queste le parole che arrivano dal palazzo reale negli studi di Saxa Rubra e dopo averle lette, la Daniele commenta: “Attenzione, scusatemi ma tra queste parole io leggo benissimo siamo però rattristati di tutta questa sofferenza che stiamo vivendo – spiega – tornati a casa i panni sporchi si puliscono in casa”. E poi aggiunge: “Ho visto bene o no?” E gli ospiti in studio non hanno potuto che dare ragione alla conduttrice. “Sono però contenta che la regina abbia risposto prendiamo sul serio le denunce di razzismo, poi però dice attenzione i ricordi possono variare a seconda delle fonti – continua – i ricordi non variano a seconda delle fonti su una cosa del genere”.

Per Maria Rita Parsi, la giornalista invitata in studio, ha affermato che Harry è il figlio di Lady Diana e per lei questa è una coppia che rimette in discussione tutta la gestione nel mondo moderno della monarchia. “E’ una ribellione che passa di madre in figlio” conclude l’ospite. Poi la conduttrice riprende la parola e manda in onda un nuovo servizio di cronaca.