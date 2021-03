Alisha Lehmann scende in campo e la sua bellezza fa gol a porta vuota – FOTO

Alisha Lehmann incanta il suo pubblico dei social con una foto in cui si mostra pronta per affrontare una nuova partita in campo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da alisha_lehmann🇨🇭🌎 (@alisha_lehmann23)

Alisha Lehmann non è soltanto uno dei personaggi dei social più seguiti per il suo fascino e la bellezza fisica. Il pubblico di Instagram è ammirato infatti anche e soprattutto per la sua grande abilità di giocatrice di calcio. Spesso sul profilo del famoso social network Alisha pubblica foto in cui la si può ammirare presa dalla concentrazione agonistica per una partita. L’ultimo scatto condiviso è proprio ripreso prima che si faccia prendere dal furore del gioco e di avere come unico obiettivo quello di bucare la rete avversaria. Nella foto la Lehmann è in tenuta da gara, indossa ancora il giacchetto della tuta che da lì a poco svestirà. Con l’inseparabile pallone sempre vicino il suo sguardo racconta già il film che da lì a poco potranno vivere i tifosi dell’Everton. I suoi magnifici occhi chiari infatti sembrano già rivolti verso la porta avversaria magari alla ricerca della giusta traiettoria per alzare le braccia al cielo.

La vita privata di Alisha Lehmann