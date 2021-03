La Atzei è bellissima al sole di profilo in primo piano, appare con capelli lunghissimi e uno sguardo intenso e serio

La bella cantante Bianca Atzei condivide una foto in cui appare bellissima di profilo su Instagram e baciata dal sole. La cantante è a Milano e si rilassa con il caldo del sole che batte fronte sulla città. Dietro di lei appare l’arco della pace. Nei commenti ha ricevuto tantissimi cuoricini e messaggi positivi. Sopratutto commenti sulla sua bellezza, d’altronde è vero la cantante è molto bella.

Bianca Atzei e la sorpresa del suo compagno

La Atzei ha condiviso una foto in cui appare abbracciata al suo fidanzato, Stefano Corti. I due si baciano con passione e dolcezza. Alle loro spalle ci sono tantissimi palloncini e fiori sul tavolo. L’inviato delle Iene ha voluto fare una sorpresa alla sua compagna in occasione del compleanno della bella Atzei avvenuto 3 giorni fa. Appare anche un cuore enorme a palloncino e una scritta di Buon Compleanno, con mazzi di fiori immensi ovunque. Veramente molto romantico questo gesto di Corti. La cantante nella didascalia ringrazia il fidanzato:”Una sorpresa meravigliosa..come te!!! Grazie di far parte della mia vita!!”.

Nei commenti appaiono nomi di personaggi noti come Costanza Caracciolo e Melissa Satta che fanno i loro auguri alla cantante. A febbraio la Atzei è uscita con un nuovo singolo che si chiama John Travolta. La canzone è in feat con Legno, ed è un brano diverso dai soliti a cui siamo abituati della cantante. Un genere più giovanile e moderno. Come sempre lei è magnifica, ma in questo genere di musica la sua potenza vocale non si sente bene ed è quindi un peccato. Il video musicale su Youtube ha ottenuto 52.237 visualizzazioni un mese fa. Non male ma certo non sono numeri altissimi.

La cantante è innamorata e procede con la sua carriera, nonostante la pandemia per lei è un momento sereno. Le dediche al suo Stefano Corti non finiscono mai. In una foto che ha messo su Instagram in cui ridono di gusto uno vicino all’altro scrive:”Ti amo ogni giorno. Sempre di più. Mi rendi migliore”.