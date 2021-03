Chiara Ferragni e Fedez insistono e stuzzicano i fan: “Ciao baby V” – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez continuano a stuzzicare i tantissimi fan dei social con una foto in cui l’influencer mostra tutta la sua bellezza con il pancione

Non manca ancora molto alla nascita della secondo genita di casa Ferragni e continua ad impazzare il toto nome. Un vero e proprio delirio che, iniziando dall’esibizione di Fedez a Sanremo, sembra davvero non accennare a placarsi. Merito anche dei continui riferimenti che entrambe i genitori non perdono occasione di fare alla famigerata lettera “V“. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram l’influencer più famosa del web si è lasciata ritrarre con un selfie realizzato proprio da papà Fedez. Con il rapper in primo piano Chiara è intenta a mostrare con orgoglio il suo pancione sollevando quella che sembra essere la giacca di un pigiama. La Ferragni sorridente mostra le mani che indicano una “V” sia in segno di vittoria che dell’iniziale della piccola in arrivo con una didascalia che è tutto un programma: “Ciao Baby V“.

Il web impazzito per il nome della figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Il mondo dei social, e non solo, è in attesa di veder venire al mondo la secondo genita della coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez. I milioni di follower dell’influencer hanno avuto modo di “monitorare” la sua gravidanza praticamente ad ogni passo fin da quando è stato dato l’annuncio del suo arrivo. Ora, prima di poterla finalmente vedere nelle braccia di mamma Chiara, il web è preso dalla frenesia di conoscere il suo nome. Una vera e propria isteria che si è intensificata quando Fedez, in concorso sul palco del Festival di Sanremo, si è presentato con una camicia sulla quale erano stampate le iniziali di ogni membro della sua famiglia.

La lettera “V” associata alla sua e a quella di Chiara insieme al piccolo Leone hanno dato la certezza ai fan che il nome della bambina avesse proprio quell’iniziale. In seguito è arrivata anche la conferma che la futura principessa di casa Lucia dovesse chiamarsi proprio con un nome che inizi con la “V“. Fra i più accreditati al momento è il nome “Vittoria” anche se sta prendendo piede l’ipotesi che possa chiamarsi “Venere“.