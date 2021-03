Laura D’Amore, ancora più bella nel nuovo look: che incanto – FOTO

Laura D’Amore, la hostess più desiderata d’Italia, ha sfoggiato su Instagram un nuovo look per la gioia dei fan: che splendore

La meravigliosa influencer Laura D’Amore sta sempre più vedendo aumentare il suo successo. Di origine pugliese ma residente a Catania, rappresenta perfettamente il sogno dei tantissimi fan. Bionda, occhi verdi, forme mozzafiato, e il fascino della divisa, che su di lei è puro fascino, Laura conquista e seduce proprio tutti. In costante crescita sui social, i numeri parlano di 776 mila follower, pronti ad ammirare la sua bellezza splendente.

Laura D’Amore, il nuovo look è strepitoso

La hostess più desiderata d’Italia ha deliziato i fan con lo scatto del nuovo look, chiedendo loro approvazione, ricevuta in un lampo. Sfoggia la nuova piega sul biondo cenere, in piccole onde perfette tipiche di una giornata al mare, per questo definite “beach waves”. Per l’occasione sfoggia un look davvero particolare e casual chic. Maniche di tulle con polsino, colo alto e cuoricini splendenti come specchi: fantastico il maglioncino indossato dall’influencer.

Il viso è come sempre un incanto, e la sua bellezza illumina il salone come raggi di sole. Poco trucco è sufficiente per valorizzare al meglio la meraviglia dei suoi lineamenti, e la brillantezza degli occhi è la protagonista. Bastano questi esigui dettagli a colpire i fan, che riversano tutta la loro adorazione nei commenti: “gorgeous“, “acconciatura meravigliosa“, “sei bellissima“, e l’esame è ovviamente superato.

La splendida hostess, oltre a vantare l’ineguagliabile bellezza che la contraddistingue, ha un notevole background di competenze alle spalle. Classe ’82, Laura D’Amore a soli 18 si è trasferita a Perugia dove ha conseguito la laurea con il massimo dei voti in Comunicazione Internazionale. Ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e vissuto profondamente la sua più amata passione: viaggiare.

Successivamente torna in Italia e la trasforma nel suo lavoro, intraprendendo il percorso professionale che la conduce ad Alitalia, nonché un master in marketing e pubblicità che le apre le porte dei social.