Selvaggia Roma, l’intimo è esplosivo e il décolleté fuoriesce, magnifica – FOTO

Selvaggia Roma lancia una sfida agli utenti di Instagram, ma avviene un incidente hot: il décolleté è esplosivo e fuoriesce

E’ stata una delle rivelazioni dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua persona continua a far discutere anche a distanza di mesi dall’uscita dal reality. Selvaggia Roma, fin dagli inizi della permanenza in casa, si era rivelata una concorrente scoppiettante e senza alcun filtro. I telespettatori non possono non ricordare le dichiarazioni rilasciate dall’influencer nel giorno del suo ingresso: quest’ultima, senza troppi preamboli, aveva confessato un flirt sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock Barwuah.

Il pubblico, tuttavia, non aveva apprezzato la schiettezza di Selvaggia, e dopo appena un mese e mezzo aveva deciso di eliminarla attraverso il televoto. La Roma, nonostante tutto, non può di certo lamentarsi: il suo profilo Instagram, seguito da oltre 1 milione di utenti, continua a raccogliere seguaci.

Selvaggia Roma e l’incidente HOT, il décolleté fuoriesce – FOTO