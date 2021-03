Giulia De Lellis attrice: fuori il trailer di “Genitori vs Influencer”

Giulia De Lellis alla prima esperienza da attrice nel nuovo film “Genitori vs Infuencer”: è uscito il trailer

Una commedia decisamente attuale, in arrivo per domenica 4 aprile in prima assoluta su Sky 1, “Genitori vs Influencer” è destinata a un enorme successo. Una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution, con la spagnola Neo Art Producciones e prodotto da Isabella Cocuzza con Arturo Paglia. L’argomento del film, come suggerisce il titolo, è il mondo dei social, ma anche lo scontro generazionale tra genitori e i figli, che tanto li utilizzano, spesso incompresi.

Trattato con ironia e coinvolgendo ogni punto di vista, il tema si presta a una visione tutta in famiglia, aiutata dalla festività della Pasqua. Giulia De Lellis, alla prima esperienza da attrice, interpreta proprio il ruolo di un’influencer famosa. E nessuno meglio di lei avrebbe potuto personificare la potenza delle opportunità che i social sanno offrire.

Giulia De Lellis attrice: il trailer

Finalmente fuori il trailer dell’atteso film “Genitori vs Influencer“, un percorso da compiere mano nella mano, al fine di comprendere meglio questo fenomeno che divide i genitori dai figli, per scoprire che ci si può incontrare.

Diretto da Micaela Andreozzi, autrice insieme con Fabio Bonifacci, vanta un cast promettente: Fabio Volo interpreta il padre, la giovane Ginevra Francesconi la figlia teenager, mentre Giulia De Lellis interpreterà l’idolo di quest’ultima, “Ele-O-Nora”. Ma sono tanti i nomi che costituiscono un bellissimo programma: Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno.

La trama racconta di Paolo, un padre single che ha cresciuto da solo la figlia Simone, creando un rapporto ideale. Il sogno si interrompe con l’arrivo dell’adolescenza, e con essa il mondo dei social, al quale il padre, professore di filosofia, è alquanto avverso. Simone aspira a diventare un’influencer proprio come il suo idolo Ele-O-Nora, mentre il padre tenta di dissuaderla con una campagna contro l’abuso dei social. In modo inaspettato, proprio percorrendo la contestazione, diventerà lui stesso un influencer, e la figlia la sua Web Manager, scoprendo che i social, se utilizzati nel modo giusto, possono regalare delle possibilità altrimenti inaccessibili.

Un’occasione per vedere la realtà sotto una luce differente e accettarla nella sua evoluzione. Non resta che aspettare il 4 aprile, e godersi la pellicola su Sky 1, disponibile anche in on demand, o su Now Tv.