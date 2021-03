Federica Pellegrini, il cambio d’abito non è mai stato così…- FOTO

Federica Pellegrini delizia i followers con un cambio d’abito niente male, lei è più intrigante che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini propone un cambio d’abito interessante. A figura intera davanti allo schermo, il selfie la immortala in tutta la sua bellezza. Coinvolgendo i followers, l’atleta chiede sul web l’outfit preferito scegliendo fra due opzioni: a sinistra una tuta denim molto d’impatto con tanto di scollatura ricavata da alcuni bottoni tenuti aperti che lascia intravedere un top nero arricchito da applicazioni che conferisce un gioco di luci. Stile aggressive, reso anche dalle calzature, stivali neri in pelle con borchie tono su tono. I capelli sono tenuti sciolti con delle beach waves che conferiscono movimento. A destra invece un mix di stili, dallo sportivo dato dalle sneakers bianche, calzettoni in spugna e t-shirt bianca con stampa, all’aggressive del giubbino biker nero con borchie. Infine, un tocco di dolcezza conferito dalla gonna bordeaux in tulle ed i capelli lisci con fermaglio che tiene il ciuffo. Tantissimi i commenti dei fans che colgono l’occasione per mandare un messaggio alla loro beniamina.

Federica Pellegrini, la foto scattata dal basso che mostra troppo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini ha postato due giorni fa una foto in costume durante un allenamento che ha lasciato perplessi i followers. Scattata dal basso si vede chiaramente tutta la fisicità scolpita dell’atleta. I commenti ricevuti sotto al post sono di vari tipi, numerosi quelli di amore per la Pellegrini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Tuttavia, non solo cuori ma anche dei pensieri più originali che lasciano intendere altro. Ad esempio Vorrei essere quel costume…messaggio che non ha trovato alcuna risposta.