Costanzo racconta un vecchio aneddoto su Fiorello. Quella volta il cui lo convince a fare una parodia: divertente ma pieno di vergogna

Tanti applausi per Amadeus e Fiorello per la seconda volta sul palco di Sanremo ma anche tante critiche. Molte proposte non sono piaciute e per alcuni erano troppo “tirate”. Certamente a loro il merito di essere riusciti a realizzare comunque un Festival seguitissimo nonostante le restrizioni e l’assenza di pubblico in sala.

E proprio per difendere Fiorello scende in campo un suo caro amico, un giornalista amato e apprezzato dal pubblico: Maurizio Costanzo. Attraverso le pagine del settimanale Chi non solo ha mandato tanti complimenti ma ha voluto anche raccontare degli aneddoti su colui che definisce un vecchio amico. Un’amicizia che va avanti da trent’anni e della quale il marito di Maria de Filippi va molto fiero.

Ironizzando su di lui ha detto che nonostante si appresta a festeggiare ben 61 anni “non ho ancora capito cosa voglia fare da grande”. Costanzo si riferisce alla bravura di Fiorello, alla maestria con la quale riesce a cambiare vesti e registro. Per lui è il più bravo showman che abbiamo in Italia.

E così il giornalista si sbilancia e senza pensarci troppo dice che avrebbe ancora molto piacere a lavorare con lui. Sul loro passato insieme svela tanti aneddoti, tutti molto simpatici.

Costanzo e Fiorello: quella parodia indimenticabile dei Blues Brothers

E parlando di Fiorello, Maurizio Costanzo si è divertito a raccontare un vecchio aneddoto su di lui che dimostra come quella verve comica ed ironica non l’ha mai persa. Un fatto che per il giornalista è motivo di dolci ricordi ma anche un po’ di imbarazzo per la sua persona.

Una volta Fiorello lo convince a fare con lui la parodia dei Blues Brothers. Un momento indimenticabile. “Se mi capita di rivedere quelle immagini – ricorda Costanzo – ancora mi diverto, ma ancora mi vergogno”.

E su Fiorello sulle pagine di Chi ha raccontato anche come ha conosciuto l’amico di Amadeus. Era la fine degli anni Ottanta e mentre conduceva un’inchiesta sui villaggi turistici in Sicilia molti gli fecero il suo nome, definito come il più bravo di tutti.

Fu così che Maurizio Costanzo invitò Fiorello al Maurizio Costanzo Show. Con il suo repertorio riuscì a far divertire tutta la platea. E da allora divenne ospite fisso della trasmissione e tra di loro nacque una bellissima amicizia.