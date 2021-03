Ema autorizza Janssen, in arrivo il quarto vaccino in Europa

In arrivo un altro vaccino: si chiama Janssen e sarebbe il quarto ad oggi autorizzato in Europa.

Una novità in materia di vaccini, dopo Pfizer-Moderna-AstraZeneca…in Europa è in arrivo un quarto vaccino per la lotta al Coronavirus, si tratta del Janssen di Johnson & Johnson. L’approvazione sarebbe arrivata direttamente dall’Ema, la cui sigla sta per Agenzia Europea per i medicinali. Ovviamente una cauta autorizzazione che comprende diverse limitazioni, in primis l’età…solo ai maggiorenni, quindi per i soggetti di età superiore ai 18. Un ok sopraggiunto – fanno sapere gli esperti – solo dopo aver concluso l’iter di analisi approfondita sulle dosi ed essersi accertati che il vaccino possa essere idoneo per l’uso umano. Superati i criteri di efficacia, sicurezza e non meno importante la qualità.

Janssen, livello di copertura ed effetti collaterali

Nonostante la speranza per questo nuovo vaccino, gli enti competenti tengono a precisare su quanto accaduto nei giorni scorsi ovvero le vicende per nulla piacevoli correlate proprio a quest’ultimo vaccino: “Al momento nessun nesso di causalità con gravi eventi avversi”. Si tiene altresì a specificare come il lotto sia diverso da quello sospeso in Austria.

L’efficacia del Janssen avrebbe un’efficacia pari al 67%, quindi superiore ad AstraZeneca ma inferiore a Pfizer e Moderna. Le prima dosi dovrebbero arrivare ad aprile. Secondo quanto espresso da Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali: “Con quest’ultima opinione positiva le autorità di tutta l’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei cittadini, questo è il primo vaccino che può essere usato come dose singola”.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali, è stato riscontrato che nel vaccino Janssen sarebbero lievi; tra i più comuni dolore al sito d’iniezione, mal di testa e nausea.