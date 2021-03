Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 11 marzo, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino relativo all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando ai dati odierni, i casi di contagio complessivi sono saliti a 3.149.017 con un incremento di 25.673 unità rispetto a ieri. Salgono ancora i soggetti attualmente positivi che risultano essere 497.350 (+10.276) e i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 2.859 in totale e 32 in più di ieri. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza nel nostro Paese è giunto a 2.550.483, ossia 15.000 unità in più rispetto a ieri. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime con 373 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 101.184.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha segnalato comunica l’eliminazione dal totale di 24 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

Covid-19, bollettino: i numeri dell’epidemia di mercoledì 10 marzo

Aggiornato ieri lo stato relativo all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando al bollettino del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 3.123.368. Salivano ancora anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 487.074 ed i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 2.827 in totale. Il numero dei guariti nel nostro Paese era giunto a 2.535.483. Il bilancio totale delle vittime saliva a 100.811.

La Regione Abruzzo, si leggeva nelle note, comunicava l’eliminazione di 3 casi dal totale: 2 duplicati e 1 caso non Covid. L’Emilia Romagna eliminava 40 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Provincia Autonoma di Bolzano eliminava 91 casi positivi a test antigenico, ma non confermati da tampone molecolare.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, il bollettino del 10 marzo: 22.409 nuovi casi di contagio e 332 vittime – VIDEO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 9 marzo

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i dati relativi all’epidemia da Covid-19, diffusasi in Italia ormai da oltre un anno. Stando al bollettino, i casi di contagio complessivi erano saliti a 3.101.093. Tornavano in aumento i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 478.883 ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ammontavano a 2.756. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza era giunto a 2.521.731. Si aggravava il bilancio delle vittime con 376 decessi, registrati nelle ultime 24 ore, che portavano il totale a 100.479.

L’Emilia Romagna, si leggeva nelle note, comunicava l’eliminazione di 24 casi dei giorni precedenti, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, il bollettino del 9 marzo: 19.749 nuovi casi e 376 decessi – VIDEO

Piano vaccinale, la bozza: novità sulle categorie prioritarie

In primis gli over 80, poi le forza dell’ordine e gli insegnanti. Queste le categorie individuate come prioritarie a cui oggi, con il nuovo piano vaccinale, si aggiungono altre cinque tipologie di soggetti distinte per età e patologie.

Stando a quanto riporta l’Ansa, all’interno della bozza del nuovo piano vaccinale, si leggerebbe che ad avere priorità dovrebbero essere i cittadini con elevata fragilità, quelli di età compresa tra i 70 ed i 79 anni, quelli tra i 60 ed i 69 anni, persone con più patologie sotto i 60 anni, anche in assenza della gravità che qualificano le persone vulnerabili.

Nella bozza, inoltre, pare sia previsto anche che qualora l’Italia dovesse disporre di un numero elevato di dosi le vaccinazioni potrebbero iniziare ad essere eseguite anche all’interno dei posti di lavoro, ovviamente da parte di professionisti specializzati.

In data odierna il testo, come premesso, sarà al vaglio della Conferenza delle Regioni. A presiedere Stefano Bonaccini, Governatore dell’Emilia Romagna. Il meeting dovrebbe avere inizio intorno alle 14 e prenderanno parte, secondo quanto riferisce l’Ansa, anche i Ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Aggiornamento piano vaccinale, la bozza: novità sulle categorie prioritarie

AstraZeneca, vaccino Covid-19 sospeso: “Crea problemi in alcuni pazienti”

Notizie poco rassicuranti giungono dalla Danimarca sul fronte vaccino AstraZeneca. Stando a quanto si apprende dai media, infatti, il Paese Scandinavo ne avrebbe sospeso per 14 giorni le somministrazione. Il motivo? Gli effetti collaterali riscontrati in alcuni pazienti, come ad esempio trombosi.

Una decisione già assunta da altri Paesi europei. In Estonia a seguito della morte di un 31enne è stata fermata la somministrazione. In Germania era accaduto un paio di settimane fa.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> AstraZeneca, vaccino Covid-19 sospeso: “Crea problemi in alcuni pazienti”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.



In Italia, invece, proseguono le vaccinazioni con le dosi Astrazeneca non essendovi stata alcuna segnalazione circa criticità insorte nei pazienti dopo le somministrazioni. Quanto all’insegnante deceduta a pochi giorni di distanza dal vaccino, l’autopsia avrebbe escluso una correlazione tra i due eventi.

GUARDA LE NOTIZIE DEL NOSTRO TG LIVE