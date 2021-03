AstraZeneca, vaccino Covid-19 sospeso: “Crea problemi in alcuni pazienti”

La Danimarca ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti

L’Ansa ha da pochi minuti dato la comunicazione ufficiale che la Danimarca ha sospeso l’uso dei vaccini anti Covid prodotti da AstraZeneca, in via del tutto precauzionale, per via di effetti collaterali su alcuni pazienti a cui erano state somministrate le dosi nelle scorse settimane. Questi avrebbero infatti avuto dei coaguli anomali nel sangue e conseguenti trombosi multiple.

La notizia però non arriva solo dalla Penisola Scandinava, anche altri Paesi europei hanno riscontrato anomalie in alcuni lotti del farmaco, tanto da bloccarne l’uso terapeutico sui pazienti.

AstraZeneca, quali altri Paesi hanno ritirato il farmaco dal mercato

Non solo la Danimarca ha bloccato la somministrazione del vaccino ma anche Austria e l’Estonia. In Austria l’autorità nazionale competente ha sospeso l’uso di un lotto di vaccino Covid-19 AstraZeneca numero ABV5300 a seguito della segnalazione di una trombosi multipla in una donna morta 10 giorni dopo la vaccinazione. Un’altra invece ha subito il ricovero ospedaliero per via di un’embolia polmonare sempre dopo il vaccino, fortunatamente ora quest’ultima sta bene.

Anche l’Estonia ha provveduto a sospendere il farmaco dopo che un soccorritore di 31 anni è morto la scorsa settimana in seguito alla vaccinazione con il preparato di AstraZeneca. Le indagini sulle cause della sua morte sono ancora aperte. Il vicedirettore del dipartimento della salute Mari-Anne Härma ha spiegato:

“Succede che l’uso di un lotto venga sospeso perché le indagini richiedono tempo. Non è insolito. Abbiamo raccolto informazioni su chi ha la quantità di vaccino rimasta. La maggior parte lo ha già utilizzato. Fino al completamento dell’indagine, non utilizzeremo il vaccino che resta“.

In Italia invece continuano le vaccinazioni con AstraZeneca e non è stato epurato ancora nessun effetto collaterale del vaccino del colosso anglo-svedese e dall’Università di Oxford.