Schianto sulla statale 113 nel Palermitano: il bilancio è grave. Un uomo è deceduto e un altro è rimasto ferito e ora è in ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15, a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Un forte schianto è avvenuto sulla Strada Statale 113, proprio nei pressi della cittadina. Il bilancio è grave: un uomo di 45 anni ha perso la vita e un altro è rimasto ferito.

Lo scontro è avvenuto tra due auto: una Fiat Panda e una Ford Focus. La vittima è Paolo Crisanti, colui che era a bordo della Fiat Panda, originario di Collesano, nel Palermitano. È morto subito dopo essere arrivato all’ospedale del Giglio di Cefalù. Inutili per lui i soccorsi. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.

L’altro conducente rimasto coinvolto nello scontro, invece, si trova nello stesso ospedale dove Crisanti è deceduto, in osservazione. Le sue condizioni sarebbero stabili e non troppo preoccupanti. Per l’uomo sono stati richiesti sia alcol che drug test per verificare se le sue condizioni al momento dell’impatto fossero alterate o meno.

Sul posto oltre all’arrivo dei soccorsi del 118 anche i carabinieri della compagnia di Cefalù e i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi del caso per cercare di capire la dinamica dello schianto. Le cause sono ancora tutte da accertare. Le due auto coinvolte nell’incidente sono state sequestrate grazie all’intervento degli operatori Anas.

Dopo lo schianto sulla statale, un altro incidente

La giornata di ieri per il Palermitano è stata nera. Ben due incidenti nel corso della giornata. A quello di Campofelice di Roccella che ha fatto registrare un morto e un ferito se ne aggiunge un altro. Uno schianto avvenuto sempre sulla stessa statale, la 113 all’altezza di Trabia nel quale è rimasta gravemente ferita una 19enne.

Anche in questo caso una Fiat Panda come protagonista dell’accaduto sulla quale era a bordo la giovane ragazza insieme a due sue amiche. Sono andate a sbattere contro un muro del Castello Lanza.

Da accertarne i motivi di questo forte schianto che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dall’abitacolo dell’auto la 19enne che è stata ricoverata al Policlinico di Palermo in gravi condizioni. Le sue due amiche non sarebbero, invece, in condizioni preoccupanti. Sul posto i carabinieri per i rilievi.