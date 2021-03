Can Yaman si rivolge al fratello di Diletta Leotta: “Ha un problema”

La coppia più chiacchierata del momento torna a far parlare di sé. Can Yaman si sarebbe rivolto al fratello di Diletta Leotta per risolvere un problema fisico

Che la relazione fra Can e Diletta fosse ormai ufficiale si era già compreso dai rispettivi profili social. Proprio l’attore turco, in un recente post, si era infatti mostrato accanto a Mirko Manola, il fratellastro della bella giornalista. I due, sfidandosi a braccio di ferro, sono apparsi complici e affiatati: tutto lascia presagire che i due fidanzati più chiacchierati del momento stiano facendo sul serio.

Secondo i rumors riportati dal paparazzo Maurizio Sorge, Yaman si sarebbe rivolto proprio al chirurgo plastico per risolvere un problema fisico. La coppia, che ha trascorso il weekend assieme, ne avrebbe approfittato per fare visita a Manola: ormai, l’attore e la giornalista non si separano per nulla al mondo.

Can Yaman si rivolge a Mirko Manola: problema al setto nasale

Il paparazzo Maurizio Sorge, che non perde mai di vista i due innamorati, ha scoperto un particolare importantissimo che ne conferma la solidità del rapporto. Can Yaman, per risolvere un problema al setto nasale, avrebbe deciso di rivolgersi a Mirko Manola, il fratellastro della sua Diletta. Il chirurgo plastico è infatti uno dei più rinomati di Milano, e la coppia si sarebbe recata da lui durante lo scorso weekend.

“Mirko ha visitato Can per un problema al setto nasale che presto gli risolverà“: queste le parole del paparazzo, sempre aggiornatissimo in merito ai fatti che riguardano l’attore e la giornalista. Non si sa ancora cosa sia accaduto al naso di Yaman, ma una cosa è certa: per curarsi, il protagonista di DayDreamer ha deciso di “rimanere” in famiglia.

Nel frattempo, le voci sulla liaison iniziano pian piano ad attenuarsi. Se in passato erano in molti a non credere al loro amore, ora gli utenti non hanno più appigli a cui aggrapparsi: Can e Diletta stanno infatti dimostrando giorno dopo giorno la veridicità del loro rapporto.