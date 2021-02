Can Yaman sarà protagonista di nuove soap. Scopriamo quali.

Il bellissimo Can Yaman sarà impegnato in nuovi progetti televisivi. Il tenebroso e fatale della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, spalanca i suoi orizzonti.

Can Yaman è diventato un vero e proprio sex symbol, nell’ultimo anno in Italia è stato inondato dal successo. E’ amato da tutte, teenager e non , complice DayDreamer-Le ali del sogno, la serie tv dove lui è protagonista, una soap turca che tratta dell’amore (a volte impossibile) tra Jan e Sanem.

Can parla correttamente l’italiano, marcia in più per approdare nella televisione italiana. Dopo lo spot della pasta De Cecco è prontissimo per interpretare Sandokan, una nuova fiction in collaborazione con Luca Argentero. Yaman reciterà anche in Che Dio Ci aiuti 6 nell’ultima puntata di giovedì 11 marzo.

Can Yaman, nuovi progetti con nuove soap

Canale 5 scalda i motori in vista dell’estate, il palinsesto televisivo risulta ricco e fresco, ci saranno tante sorprese per i telespettatori. Can Yaman sarà uno dei protagonisti del piccolo schermo italiano. In autunno dovrebbe andare in onda Sandokan, serie tv in collaborazione con Luca Argentero. Ma l’Italia punta ancora più in alto con Can in gioco, difatti il pubblico potrà vedere Bay Yanlis, conosciuta come Mr Wrong o L’uomo sbagliato, e Inadina Ask – L’amore ostinato, entrambe turche.

Se così andranno le cose Can Yaman potrebbe non lasciare più l’Italia, ricco, bellissimo e forse presto papà (i rumors parlano di una relazione con Diletta Leotta, relazione nella quale lei sarebbe rimasta incinta). Per ora continuiamo a godere della vista di Can Yaman grazie alla soap DayDreamer-Le ali del sogno.