Federica Panicucci, nostalgica ricorda i momenti felici di un anno fa

La bellissima Federica Panicucci vola con la mente a poco più di un anno fa, quando la vita era diversa, quando le giornate avevano il sapore della libertà.

Volto storico della tv italiana, Federica Panicucci è una vera star. Debutta nel 1987 nel programma Portobello come centralinista, con Enzo Tortora su Rai 3. Raggiunge il successo con la conduzione del Festivalbar sulle reti Mediaset. Negli anni 90 diventa il volto di Italia 1, nel 2006 conduce La pupa e il secchione dal 2009 è la padrona di casa del programma Mattino Cinque.

Capelli biondi lunghissimi e sorriso smagliante, Federica Panicucci è entrata oltre che nelle case degli italiani anche nei loro cuori.

I ricordi di Federica, recentissimi ma all’apparenza lontani una vita

“Era più di un anno fa, ed eravamo ad una serata a teatro. Sembra passata una vita, vero @marcobacini ?” Con questa didascalia la bellissima conduttrice posta un video su Instagram. Si vede che Federica Panicucci passeggia con il compagno Marco Bacini, vestiti con abiti da sera, su un tappeto rosso con sottofondo Ronan Keating•When You Say Nothing At All.

Con la mente ritorna a poco più di un anno fa, quando prima della pandemia da coronavirus tutto era possibile, si usciva, si scherzava, si viveva.

I follower di Federica, 1 milione attualmente, hanno sostenuto la loro beniamina, con messaggi ed emoticon varie. Il coronavirus ci ha rubato un po’ di tempo, ma non la vita.