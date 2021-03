Ludmilla Radchenko si tiene in gran forma, su Instagram ci svela come fa: in evidenza un fisico sempre eccezionale in lingerie intima

Una carriera lunga più di vent’anni, quasi tutta nel nostro paese, che l’ha adottata rapidamente a fine anni ’90 come una delle bellezze più eclatanti di quegli anni. E che nel corso del tempo si è mantenuta, incredibilmente, sempre la stessa. Ludmilla Radchenko, sbarcata ventenne nel nostro paese come modella, ha fatto presto strada nel mondo dello spettacolo nostrano, diventando una delle showgirl più apprezzate. La sua vita da tempo è qui, anche a livello sentimentale e familiare: ha trovato infatti l’amore con la ‘Iena’ Matteo Viviani. I due sono insieme dal 2008 e sposati dal 2013, con due figli, Eva e Nikita. A 42 anni, Ludmilla esprime ancora un fascino irresistibile, merito della sua cura per il corpo.

Ludmilla Radchenko, ecco come fa a essere sempre al top: il suo segreto di bellezza, curve da sballo

Ma come fa a tenersi in mostra così smagliante? Ce lo mostra lei stessa sul suo profilo Instagram, con due scatti e un breve video che la ritraggono all’interno di una cabina di crioterapia. Una cura perfetta per la salute del suo fisico, che non a caso è ancora quello di una ragazzina. E gli effetti si vedono, eccome.

Scanzonata come sempre, Ludmilla si diverte in pose esilaranti e improvvisa anche un balletto sensuale sul momento. Il suo corpo slanciato in intimo è una meraviglia e accende la fantasia, come sempre i fan apprezzano molto con tanti like e commenti.