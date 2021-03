Martina Stella “adoro sorprendervi” e resta senza veli. Unica FOTO

Su Instagram arriva la sorpresa di Martina Stella che regala ai fan una foto sensazionale, non lo aveva mai fatto prima

Attrice e mamma meravigliosa, Martina Stella ne ha fatta di strada dal suo primo esordio nell’ormai lontano 2001. Era il periodo dell’Ultimo bacio, quando a soli sedici anni fu scelta per uno dei ruoli principali del film di Gabriele Muccino. Sono passati vent’anni da quel momento ed oggi è una donna stupenda che porta avanti il suo lavoro, dedicandosi anche ai suoi hobby e alla sua famiglia. Su Instagram è seguita da cinquecento mila follower con i quali condivide foto e video e ai quali fa delle sorprese uniche, come quella di qualche ora fa.

Martina Stella: la FOTO accattivante, che sorpresa

“Vi confesso che adoro sempre sorprendervi” scrive su Instagram insieme alle foto. Il post è una sorpresa per i fan che non vedevano così tanta bellezza da tempo, sì perché Martina Stella è bella naturale, senza filtri o ritocchi. E’ vera e pura. Ed inoltre l’attrice spoilera attraverso questi scatti che stanno per arrivare delle novità. Ancora non rivela nulla nel dettaglio, ma i follower non sono più nella pelle. La rivedremo in televisione? E’ ancora presto per dirlo, intanto non ci resta che goderci le foto e assaporarne ogni minimo dettaglio.

Senza veli, l’intimo si intravede appena e a coprirla è solo una pelliccia nera e rossa. Il suo sguardo è sensuale, accattivante e magnetico. Più maturo di quello dell’adolescente di venti anni fa, Martina Stella è più sicura di sé.

“Bellissima” commenta un utente; “Incantevole” aggiunge qualcun altro; “Sublime bellezza mi inchino…sei troppo bella” non si limita a scrive un fan. Ancora una volta l’attrice ha fatto colpo e la sorpresa è stata ben accettata da tutti i follower che la seguono e non vedono l’ora di scoprire i nuovi progetti di Stella.