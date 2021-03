La bellissima attrice toscana pubblica su Instagram una foto molto sensuale: lo stupore dei fan è alle stelle!

Martina è stata fotografata su un letto disfatto, seduta con le gambe semi-incrociate, mentre parla al telefono: la posa è super sexy!

L’attrice porta un paio di occhiali neri, che la rendono ancora più sensuale; un aderente e corto vestitino nero di paillettes e un paio di sandali alti: look senza precedenti!

In qualche minuto, il post ha raggiunto i 4.000 mi piace e più di 200 commenti: è stato un successo!

Martina Stella ed il rapporto con sua madre: “Non ero la madre che avresti voluto“

Durante una puntata di Domenica In, il pubblico si è commosso davanti alle parole della mamma di Martina Stella, rivolte proprio a sua figlia: “Ciao figlia mia, amore mio grande, ti ringrazio per l’aiuto e la generosità che hai dato a me e a tua sorella. Grazie per avermi fatto vivere, all’inizio della tua carriera, momenti esaltanti e pazzi, mi hai fatto rivivere i momenti di quando ero giovane. Ti chiedo perdono perché spesso sono stata troppo severa e critica con te“.

E ancora: “Non ero la madre che avresti voluto ma è stato un modo per proteggerti e tenerti con i piedi per terra“.

Infine aggiunge: “Hai sofferto per questo ma oggi sei una donna pura, onesta e seria“.