La nostalgia di Francesca Ferragni continua a farsi sentire e mostra ai fan tutte le sue voglie, le sue foto diventano virali, ecco perché

Francesca Ferragni ultimamente è molto attiva sui social dove è seguita da più di un milione di follower con i quali condivide foto del suo tempo libero o in famiglia. Come ben sappiamo, è l’unica delle tre sorelle cremonesi che non ha intrapreso la strada da influencer, anche se negli ultimi tempi si dedica molto di più ai social dove pubblica scatti molto sensuali e accattivanti. Cosa si nasconde dietro quel timido sorriso?

Francesca Ferragni: fondoschiena esagerato FOTO

La sorella di Chiara Ferragni si lascia travolgere dai ricordi e dopo la foto del bacio alle terme, è la volta di uno scatto più sexy. La montagna fa da paesaggio al suo fondoschiena coperto solo da un slip a forma di cuore. Mai vista così tanta bellezza e Francesca sembra un’influencer a tutti gli effetti. Per il momento non vuole far parte di quel mondo a cui appartengono Chiara e Valentina, lei ha seguito le orme del padre ed è pronta a far carriera. Ma nella vita mai dire mai e così porta avanti anche questa sua passione. Infatti su Instagram non mancano storie dei suoi allenamenti, dei suoi viaggi e delle sue collaborazioni.

“Nessuna cit profonda è stata maltrattata come caption per questa foto” è la sua didascalia e i fan rispondo subito: “Sei fantastica”, “Io l’avrei inserito un elogio a qualche citazione” ironizzano tutti insieme come una grande community.

Anche Francesca a quante pare è una donna dalle mille sfaccettature: dentista, influencer, zia, sorella, make up artist. E voi in quale veste la preferite? Sicuramente ha tutte le qualità per raggiungere le sue sorelle. I fan non aspettano altro.