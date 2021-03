Lotteria degli scontrini, quali sono i codici fortunati? Nell’articolo i vincitori

Con la lotteria degli scontrini sono in palio 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti ed altri 10 da 20.000 per gli esercenti.

Questa mattina c’è stata la prima estrazione della Lotteria degli scontrini, in paolino dieci premi da 100mila euro per i consumatori e dieci premi da 20mila euro per gli esercenti.

Alle ore 13 di oggi 11 marzo ha avviato l’estrazione l’Agenzia Dogane e Monopoli, che con una nota ha comunicato: “Nella giornata di giovedì 11 Marzo l’Agenzia Adm procederà all’avvio della prima estrazione dei codici lotteria vincenti di “Lotteria degli Scontrini. L’estrazione si terrà presso il campus Sogei, partner “tecnologico” dell’amministrazione finanziaria. L’ estrazione mensile n°1 – 2021 prevede il sorteggio e la convalida di N° 10 codici corrispondenti a 10 premi da euro 100.000 per 10 acquirenti ed altri 10 premi da euro 20.000 per 10 esercenti. I codici vincenti verranno resi pubblici lo stesso Giovedì 11 Marzo alle ore 13.00 in anteprima nazionale sul canale Twitter dell’Agenzia.”

Quali sono i codici vincenti?

I codici vincitori dell’estrazione della Lotteria degli scontrini di questa mattina sono:

0495-0480 99MEY021285 – 19/2/2021 – importo 146,77 euro

0517-0006 99MEY039641 – 19/2/2021 – importo 71,82 euro

0653-0161 53SNS303262 10160009 – 6/2/2021 – importo 66,90 euro

0469-0138 96MEV073613 – 20/2/2021 – importo 719 euro

0965-0082 53SNS301155 64360007 – 14/2/2021 – importo 14,59 euro

0030-0028 99IEC005684 – 7/2/2021 importo 29,30 euro

0814-0132 96SRT000342 03510007 – 17/2/2021 – importo 21,10 euro

1680-0261 99MEY010023 – 20/2/2021 – importo 72,82 euro

0687-0327 53MN2015815 – 15/2/2021 – importo 27,83 euro

0884-0007 53SNS300452 11460027 – 17/2/2021 – importo 67,20 euro

