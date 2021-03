Eva Riccobono si lascia andare e su Instagram i fan impazziscono per lei, una foto tira l’atra e le sue fanno il giro del web, che bomba

In questi giorni in subbuglio, di un nuovo possibile lockdown, la voglia di libertà si fa sempre più viva. Il senso di smarrimento non c’è solo tra le persone comuni, ma anche tra i vip che da un anno a questa parte si sono ritrovati a fare i conti con la dura realtà ed hanno dovuto cambiare le abitudini proprio come tutti. La normalità è ormai lontana dalla vita di ognuno, e tutti siamo accomunati da un grido comune: “Vogliamo la libertà”. Su Instagram l’attrice Eva Riccobono non perde occasione di alimentare questo desiderio, ma lo fa in un modo fuori dal comune.

Eva Riccobono: la foto osé dietro il grido di libertà

Stesa in un letto matrimoniale, sola e in una posa sensuale. Eva Riccobono pubblica una foto in cui si mostra avvolta in un lenzuolo che la copre solo a metà. Le sue parti intime non si vedono ma si immaginano, le gambe sono senza veli e danno un senso di sensualità. Così l’attrice chiama a sé la libertà, in una camera da letto con la finestra aperta.

Cuori, fiori, applausi per una foto del genere. Qualcuno ha lasciato un commento scrivendo: “Venus”, altri: “Beautiful picture”. Eva è una donna elegante, di classe, dallo sguardo timido ma mai fuori posto e i fan la apprezzano anche per questo. L’eccesso non le appartiene, resta nel suo pur portando avanti il suo lavoro.

Il teatro è la sua più grande passione, ma purtroppo in questo momento l’ha dovuta abbandonare a causa della situazione di emergenza. Nostalgica, si lascia travolgere dai ricordi e almeno su Instagram il suo lavoro e la sua voglia di fare ardono.