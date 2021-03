Roberta Morise, la posa è bollente: la poltrona diventa di fuoco – FOTO

Nuovo scatto mozzafiato per la bella Roberta Morise, la bella conduttrice e modella è seduta a cavalcioni si di una sedia ma indossa solo la giacca e mostra le gambe completamente scoperte

La meravigliosa conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana Roberta Morise, nella didascalia dell’ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram scrive: “𝑳𝒐𝒐𝒌 𝒃𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒍𝒍”, ovvero “Guarda dietro le apparenze”. Migliaia di like per lei in poche ore e commenti davvero emozionanti da parte dei suoi fan, molte anche donne:

“Quando la bellezza del corpo e dell’Anima escono fuori prepotentemente e danzano insieme ✨”, “Stupenda come sempre ❤️😍”, “Spettacolo assoluto😍♥️”.

Lei è seduta su di una sedia con le gambe a cavalcioni su di un bracciolo, indossa solo la giacca nera mentre gambe piedi sono nudi davanti lo sguardo dell’osservatore. Sguardo severo e austero, nessun cenno di sorriso, eppure la bella Roberta è un fascio si sensualità ed i suoi follower l’hanno adeguatamente premiata per tanta bellezza.

Roberta Morise, spettacolare al balcone in versione francese con il basco

Nelle Instagram stories di Roberta invece vediamo una vecchia foto scattata per lo shooting fotografico a Milano firmato da Markus Milo. Lei è affacciata al balcone dell’hotel ed indossa un basco scuro, pantaloni di simil pelle e una canotta molto aderente. Mano sinistra vicino la bocca mentre fatica a trattenere il sorriso davanti la fotocamera.

Uno scatto in bianco e nero che ritrae la ex di Carlo Conti in splendida forma, raggiante e solare, soprattutto dopo aver reso nota la sua storia con l’imprenditore Giulio Fratini, che forse qualcuno di voi ricorderà per aver intrecciato, per breve periodo, una liaison con Raffaela Fico.