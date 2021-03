Donna ritrovata in un carcere: era scomparsa da settimane

Dopo due settimane, è stata individuata in un carcere in Svizzera Gabriella Maxia, la donna scomparsa da Decimoputzu, in Sardegna.

Si sono concluse le ricerche di Gabriella Maxia, la donna scomparsa da Decimoputzu (Sud Sardegna) circa due settimane fa. Della 48enne non si avevano più notizie dallo scorso 27 febbraio ed il marito aveva sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. La donna sarebbe stata rintracciata in un carcere di Basilea, in Svizzera, dove si troverebbe detenuta con l’accusa di furto. Un sospiro di sollievo per la famiglia della 48enne che aveva temuto il peggio dopo la scomparsa.

Sardegna, ritrovata Gabriella Maxia scomparsa da settimane: è in un carcere in Svizzera

Gabriella Maxia, la 48enne scomparsa da Decimoputzu, comune nella provincia del Sud Sardegna, lo scorso 27 febbraio è stata ritrovata. La donna, riporta la stampa locale e la redazione de Il Fatto Quotidiano, è stata individuata in un carcere di Basilea, in Svizzera, dove sarebbe stata trasferita dopo essere stata arrestata per furto. A denunciare la scomparsa di Gabriella era stato il marito, Luigi Cadelano, che si era recato dai carabinieri ed aveva anche lanciato diversi appelli.

I militari dell’Arma della Compagnia di Iglesias, dopo la denuncia, avevano avviato le indagini, dalle quali sarebbe emerso che la 48enne aveva preso un aereo dall’aeroporto di Cagliari-Elmas diretto a Milano. Qui, riporta Il Fatto Quotidiano, la donna avrebbe effettuato un prelievo con la carta di credito e successivamente si sarebbe recata a Zurigo. Nella città svizzera la donna avrebbe commesso un furto in un supermercato, probabilmente per essere rimasta senza soldi, ed è stata tratta in arresto dalla polizia cantonese che l’ha accompagnata nel carcere di Basilea.

Durante queste settimane, il marito e la famiglia della donna aveva lanciato numerosi appelli rivolgendosi anche alla trasmissione Rai Chi l’ha visto?, la cui redazione aveva aperto una pagina sul proprio sito. Durante il programma, il marito aveva affermato che inizialmente non si era preoccupato perché credeva che la moglie fosse dalla suocera. “Siamo tutti preoccupati – aveva spiegato Cadelano- perché Gabriella assume degli stabilizzatori dell’umore e non prendendoli potrebbe essere molto vulnerabile”.

