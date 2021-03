Valentina Vignali divina in intimo nero trasparente: estasi totale. Che bomba – FOTO

Valentina Vignali seduce il popolo di Instagram con una foto “illegale” e fuori da ogni logica comune: pazzesca

La web influencer e modella di origini riminesi, Valentina Vignali è una “bomba” super sexy senza rivali. La cestista dell’Azzurra Basket sta diventando sempre più “bollente” ogniqualvolta decide di mettersi al centro dell’attenzione.

Le capacità sportive di Valentina hanno fatto un passo indietro rispetto alle innati qualità di modella sui social netowork. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti per tutti i fan di una bellezza encomiabile che riesce a scindere alla perfezione, le due passioni più provate dagli italiani.

In questo clima spettacolare che illumina gli occhi di emozione, lei riesce ad incastrare anche il senso vero dell’amore. Quello di coppia con l’amatissimo Lorenzo Orlandi, con il quale ama condividere intensissime giornate di relax, tra coccole e abbracci

Valentina Vignali, il backstage di “fuoco”, tra trasparenze e curve esplosive: un sogno

La regina di Instagram del momento è senz’altro lei, la splendida cestista, Valentina Vignali. La riminese si è messa in posa, sul “trono degli dei” e ha regalato l’ennesima emozione indescrivibile ad un pubblico sempre più in delirio per un fascino mozzafiato.

Non ci sono più aggettivi per descrivere la bellezza e l’esplosività fisica di una femminilità che si eleva a dea dell’amore, tutta d’un fiato. Stavolta, Valentina ha dribblato tutti i paletti della pudicizia e ha fornito lo spettacolo più bello che non avevate mai visto prima.

Lei è semplicemente “illegale” con l’intimo color nero di “Victoria Secret” che mette in risalto le trasparenze, nei punti nevralgici, dove solitamente si materializzano i sogni. I follower sono in estasi totale per una “bomba” inspiegabile di fascino. Insomma , un “trionfo” di sensualità, che ha lasciato tutti a bocca asciutta.

Il fisico di Valentina è scolpito come un “bronzo di riace”, grazie ai costanti allenamenti e fitness, in attesa del ritorno in campo.

Il backstage di “fuoco” della cestista è stato commentato a dovere dagli appassionati che si sono sbizzarriti in commenti favolosi a suo indirizzo: “Adottami, non costo tanto 🤠“; “Sexy e sensuale ❤️❤️❤️💋💋💋buona giornata Valentina 😘😘😘“; “Sei la divinità in persona..❤️❤️“