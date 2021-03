Non vi piace il vostro sguardo? Vorreste qualche idea o consiglio per un make-up efficace? Questo tutorial allora fa per voi…

Per avere uno sguardo molto più sveglio, aperto, fresco e riposato è bene, innanzitutto, eliminare dal make-up la matita nera all’interno della parte inferiore degli occhi, perché non farà altro che andare a rimpicciolirli e a chiuderli.

Ciò non avviene tanto quando abbiamo un trucco elaborato o uno smokey eyes, quanto invece quando applichiamo la matita da sola oppure solamente insieme al mascara o all’eyeliner.

E’ importante, dunque, sostituirla magari con un’altra color burro o color panna: darà un effetto visibile di occhi più grandi.

Sguardo da urlo in pochi minuti: impossibile non innamorarsene!

Ecco altri trucchetti per ingrandire un occhio che tende ad essere un po’ più chiuso e gonfio: è consigliabile stendere il mascara anche nelle ciglia inferiori, perché dà allo sguardo un effetto molto più magnetico e intenso, nonché un effetto di occhio sicuramente più aperto.

Per illuminare lo sguardo ancora più è preferibile applicare un ombretto illuminante del colore che preferite (rosa chiaro, champagne, argento, dorato, ecc…) nel condotto lacrimale, sfumandolo verso la palpebra centrale o con gli altri ombretti già applicati e, successivamente, stenderlo anche sotto tutta l’arcata sopraccigliare: noterete che l’effetto è pazzesco!

Ultimo accorgimento, ma non per importanza: avere delle sopracciglia che non terminino in modo vertiginoso verso in basso o che tendino a chiudere lo sguardo.

Con la combinazione di tutti questi piccoli accorgimenti, possiamo migliorare l’eventuale inestetismo che ci dà fastidio, oppure valorizzare ciò che già abbiamo, con delle tecniche perfette per tutte noi!

FRANCESCA BACOSI

