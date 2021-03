Camilla Caimi, il lato A è un’istituzione, lei uno splendore: cosa volere di più? – FOTO

Camilla Caimi scalda il cuore dei follower di Instagram con un primo piano da modella del mestiere: sensazionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

La splendida Camilla Caimi ha fatto colpo in ciascuno dei suoi ammiratori del web, con un primo piano difficile da dimenticare. Non ci sono più aggettivi per descrivere ed esaltare le caratteristiche di una fotomodella a tutti gli effetti. Lei si accontenterebbe anche di un semplice appellativo di influencer più amabile degli ultimi anni.

Camilla è in dirittura di bruciare le tappe per incrementare ciò che agli antipodi aveva inteso semplicemente come hobby: la recitazione. Magari non ci vorrà molto prima di vederla all’opera, ma nel frattempo naviga sott’acqua per diventare una “forza della natura” in chiave bellezza.

Nel 1997, infatti inizia la sua carriera di modella, fino a qualificarsi in tutto altro ambito. Ma la capacità di non fermarsi mai, credere in se stessi l’hanno aiutata ad essere ciò che di lei conosciamo

Camilla Caimi, uno spettacolo di donna incantevole su Instagram