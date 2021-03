Caroline Receveur. Volete vederla in versione inedita? Riccia è angelica – FOTO

Caroline Receveur. La modella e fashion blogger francese che sta spopolando anche in Italia. Scopriamo tutto di lei

Classe 1987, Caroline Receveur è una modella, fashion blogger e attrice francese che sta ottenendo consensi clamorosi anche sul web. Ha iniziato la sua carriera giovanissima; a soli 14 anni aveva già le idee chiare su cosa le avrebbe riservato il futuro, ha iniziato così a fare i primi casting.

E’ nata in una piccola cittadina a nord del paese oltralpe, Épinal. Solo dopo il diploma specialistico in materie umanistiche ottenuto a 17 anni, le è stato permesso da parte dei genitori di spiccare il volo e tentare la fortuna in uno dei poli mondiali della moda di maggior spicco: Parigi. Dopo aver firmato un contratto con l’agenzia Roxane, è rimasta sempre con i piedi per terra, mantenedosi durante i primi tempi facendo la cemeriera.

In Francia è molto conosciuta anche nelle vesti di attrice. Ha partecipato a diverse fiction ed è stata anche protagonista di una stagione di Danse avec les stars, la versione francese di Ballando con le stelle.

Caroline Receveur. Lo sguardo che ammalia

La bellezza mozzafiato di Caroline Receveur l’ha resa popolare anche fuori dai confini del suo paese. Modella, attrice, oggi è anche un’influencer in forte ascesa. Su Instagram conta 4 milioni di follower. I suoi post sono sempre eleganti, delicati, una finestra sul suo mondo: gli hobby, la carriera, i viaggi in località meravigliose e l’amore per il piccolo Marlon, figlio avuto dal modello Hugo Philip con cui ha una relazione dal 2016.

Caroline Receveur è anche una sapiente imprenditrice. Ha creato il brand Wandertea che si occupa di prodotti detox con tè e piante naturali, in collaborazione con la farmacista ed erborista Julien Duschene.

L’ultimo post pubblicato dalla fashion blogger la vede in una versione totalmente inedita. Siamo abituati a vederla con lunghi capelli lisci o poco mossi, lasciati ricadere liberi sulle sue spalle. Si mostra al suo pubblico con una cascata di ricci ultra definiti. Un angelo, una cherubina celestiale, di bianco vestita e con uno sguardo ammaliante e seducente. In poche ore quasi 250mila like e una pioggia di commenti in tutte le lingue del mondo, segno della sua popolarità dilagante a livello globale.