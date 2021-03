Elisabetta Gregoraci. Quanto guadagna la popolare showgirl? Scopriamolo

Elisabetta Gregoraci. Facciamo i conti in tasca alla popolare showgirl. Quanto guadagna? Scopriamo tutto al riguardo

La fama di Elisabetta Gregoraci ha avuto decisamente una notevole spinta quando, nel 2008, ha sposato uno degli scapoli più impenintenti e facoltosi d’Italia. Favio Briatore era noto per avere avuto storie con modelle internazionali come Naomi Campbell e Heidi Klum (da cui ha avuto una figlia, Helene Boshoven) ma è stata la showgirl calabrese a farlo capitolare.

Eppure la Gregoraci godeva già di una discreta notorietà prima di quest’evento. Partecipò giovanissima al concorso di bellezza Miss Italia; ottenne la fascia di Miss Sorriso che le ha aperto la porta della moda. Ha sfilato successivamente, infatti, per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon Von Furstenberg.

Si annoverano anche piccoli ruoli al cinema: partecipa a Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina e in C’era un cinese in coma di Carlo Verdone.

Tanta televisione e fiction. Ultimamente è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al reality Grande Fratello Vip. Ha deciso di interrompere la sua partecipazione all’interno della casa più famosa d’Italia a fine dicembre quando ha saputo che il programma sarebbe proseguito fino a marzo. Troppo tempo che l’avrebbe tenuta lontana dal figlio. Senza troppi colpi di scena, la competizione è stata vinta da Tommaso Zorzi.

Elisabetta Gregoraci. Quanto guadagna?

Non è dato sapere una cifra certa riguardo i guadagni effettivi di Elisabetta Gragoraci, tuttavia possiamo fare delle considerazioni. Com’è noto, i personaggi che partecipano al Grande Fratello Vip ricevono un compenso settimanale per la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. Si calcola che i cachet per i vip presenti nella competizione si aggirino dagli 8mila ai 10mila euro a settimana in base alla loro popolarità, più altri 8 mila euro per ogni serata in cui sono ospiti in studio.

Su Instagram conta quasi 2 milioni di follower, i suoi post sponsorizzati le portano certamente un cospicuo guadagno.

Dopo il divorzio da Flavio Briatore ha ottenuto un appartamento a Montecarlo, un attico a Roma e un assegno mensile. E’ in possesso ancora di alcune quote del Billionaire e del Twiga, celebri locali dell’ex consorte (fonte Money.it).

Inoltre, secondo Liberoquotidiano.it, la showgirl sarebbe in possesso di altri immobili in Calabria, sua terra natia, in particolare a Soverato e due abitazioni a Satriano, oltre ai 3/18 di un negozio nella medesima località. Si conosce anche il possesso di una dimora a Milano in zona Porta Nuova.