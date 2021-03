Paolo Conticini partecipa allo show di Rai 1 condotto dalla bella Serena Rossi per fare una sorpresa alla sua amica Veronica Pivetti.

Quando il bell’attore Paolo Conticini inizia a cantare “Uno su mille” di Gianni Morandi, a Veronica Pivetti le si gonfiano gli occhi di lacrime.

Paolo Conticini canta una canzone d’amore che fa scoppiare a piangere la Pivetti

E’ molto emozionata Veronica Pivetti mentre si siede sulla poltrona bianca del programma “Canzone Segreta” che sta riscuotendo un successo incredibile. Da subito l’attrice si dice agitata perché non immagina nemmeno quello che le potrà accadere.

“Io sono emotiva e non ho vergogna di dirlo – dice Veronica Pivetti – l’emotività non è una cosa cattiva. Non si deve temere l’emozione“.

“Lui è un fratello per me – dice emozionantissima Veronica Pivetti -. Devi sapere Serena che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera“.

L’attrice, infatti, si riferisce alla fiction Rai La prof che Veronica Pivetti e Paolo Conticini hanno girato insieme e che ha avuto un successo strepitoso.

Insieme all’attore toscano Paolo Conticini è salita sul palco di “Canzone Segreta” anche una delle migliori amiche di Veronica Pivetti che è anche la sua fotografa ufficiale, colei che l’ha aiutata a realizzare degli scatti che rimarranno impressi nella storia del varietà.