Cristina Buccino: body nero e la curva più bella in primo piano FOTO

E’ sempre un piacere sbirciare sul profilo Instagram di Cristina Buccino, la showgirl e modella italiana regala alla rete grandi emozioni. Non perde occasione di pubblicare foto o video in cui mostra se stessa o alcuni dettagli che vanno ad arricchire i suoi social. I suoi scatti sono originali, intriganti e incuriosiscono chiunque si imbatte sul web. L’influencer è diversa dalle altre ed è proprio la sua particolarità che la rende una tra le più seguite, infatti su Instagram i fan sono numerosi ed hanno raggiunto i due milioni e mezzo. Oggetti, paesaggi, autoritratti, ecco cosa mostra la donna agli ammiratori affamati.

Cristina Buccino: cosa nasconde dietro la schiena? FOTO

Coloro che sul web cercano solo foto provocanti non sanno cosa si perdono invece sul profilo della Buccino. Più di duemila scatti, uno diverso dall’altro, perché a Cristina non interessa apparire ma mostrare i suoi punti di forza, le sue passioni e condividere pareri. E lei ci riesce anche attraverso un semplice post, senza alcuna didascalia, che lascia spazio all’immaginazione di chi percepisce il messaggio. L’ultima foto la ritrae in costume, in una posa accattivante. Appoggiata al muro, ha una mano dietro la schiena ed una nel vuoto come il suo sguardo che si perde tra i pensieri. Per molti sembrerà uno scatto banale, ma dietro questa immagine si nasconde un messaggio chiaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

“Right girl wrong time”. Scrive la modella, starà pensando ad un evento passato o è già proiettata verso il futuro? In ogni caso resta una donna dalla bellezza unica.