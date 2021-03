Elisa De Panicis favolosa, gonna dalle trasparenze manda in tilt – FOTO

Elisa De Panicis ha postato uno scatto su Instagram in cui ha sfoggiato il fisico mozzafiato. Subito è boom di like.

Fisico statuario, curve sinuose e sguardo mozzafiato. Elisa De Panicis ha postato uno scatto su Instagram in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza. Indosso una giacca e un top bianco abbinanti a una gonna molto particolare. Si tratta di un modello traforato e trasparente impreziosito da piume e brillantini. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte del milione di follower che ogni giorno la seguono con costanza. “Sei bellissima”, il commento che si ripete sotto il post. Intanto nelle storie Elisa ha postato scatti dal dietro le quinte di alcuni shooting fotografici.

Sulla sua pagina Instagram la De Panicis condivide foto che conquistano i fan. Scatti da location suggestive in cui Elisa è sempre radiosa.

Elisa De Panicis: una carriera tra shooting e social

Elisa De Panicis è modella e influencer. Nata nel 1992 a Desio, in provincia di Monza, in gioventù si è trasferita in Spagna dove è diventata nota al pubblico a seguito della partecipazione a svariati reality. Format equivalenti ai programmi italiani dell’Isola dei Famosi e di Uomini e donne. Poi, tornata in Italia, ha preso parte al Grande Fratello Vip 2020. Rimasta nella casa più spianata d’Italia per metà edizione, durante la sua permanenza è stata al centro di un acceso dibattito a seguito di alcuni attacchi da parte di Salvatore Veneziano, poi squalificato.

Oggi Elisa lavora come modella e sui social collaborando con brand. Inoltre ha lanciato una sua linea dedicata ai costumi da bagno che promuove su Instagram.

Elisa è appassionata di viaggi. Parla spagnolo, italiano, portoghese e francese.