Dayane Mello in bikini, ogni lato del suo fisico perfetto: pazzesca – VIDEO

La modella brasiliana Dayane Mello mostra su Instagram il suo fisico mozzafiato da ogni angolazione: bellezza inaudita

Dayane Mello, il personaggio più chiacchierato dell’ultima edizione del GF Vip, nonostante non abbia vinto la finale, si è comunque guadagnata una grande conquista. Già esperta in ambito televisivo con esperienze quali Ballando con le Stelle, l’Isola dei Famosi e Pechino Express, è con la permanenza nella Casa più spiata di Italia che vede crescere a dismisura il numero dei fan. Il suo profilo Instagram ha avuto un vero e proprio boom di seguito, e attualmente totalizza 1 milione di follower, che sono in costante aumento.

Dayane Mello, il bikini che toglie il respiro

Classe ’89, nata a Joiville, nello stato di Santa Catarina in Brasile, viene notata per la sua splendida immagine all’età di soli 16 anni. Inizia a partecipare a diversi concorsi di bellezza, per poi trasferirsi in Cile e intraprendere il percorso professionale internazionale come modella. Nel 2014 arriva in Italia, dove intraprende anche la carriera televisiva con successo, fino al GF Vip.

Una personalità forte, che la porta a lasciare il segno quasi in ogni sua apparizione, Dayane vanta una bellezza davvero incredibile. Ha lavorato e posato per brand importantissimi come L’Oreal, Breil, Colmar, e grazie al suo fisico perfetto anche per le firme di lingerie Yamamay e Intimissimi.

Nell’ultimo video postato su Instagram dalla meravigliosa modella è ben chiara la motivazione. La perfezione è da lei personificata in un bikini che toglie letteralmente il respiro. Si presta all’obiettivo offrendo ogni lato del suo corpo statuario e scolpito, lasciando svolazzare i suoi lungi capelli castani in uno “stacchetto”.

Il costume iridescente spicca sulla sua carnagione e fa splendere ancora di più la sua bellezza baciata dal sole, mentre evidenzia una silhouette al limite dell’immaginabile. I fan in visibilio contemplano la loro musa.