Justine Mattera in cerca d’ispirazioni per accendere la passione – VIDEO

Justine Mattera a caccia d’ispirazione chiama in causa il suo affezionato e numeroso pubblico dei social con una domanda precisa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

“Come si fa in un momento così assurdo come quello che stiamo vivendo a trovare la motivazione per dedicarci alla nostra passione?“. É questa in sostanza la domanda che in un video pubblicato su Instagram si è posta la bella americana Justine Mattera. Nelle immagini regalate ai suoi tanti follower la showgirl si è lasciata riprendere all’interno di un grande parco alberato. Vestita con un outfit sportivo Justine sembra essere alla ricerca di una motivazione valida per dedicarsi a ciò che ama di più, ovvero la corsa. Lo stimolo ad iniziare a macinare chilometri nel video sembra arrivarle quasi per magia. Una mano di donna infatti, ripresa in primo piano, le “invia” quel tocco che le permette di svestire la giacca e iniziare la sua amatissima corsa. Una “magia” che la Mattera vuole scoprire anche nei suoi fan promettendo loro di premiare il miglior incentivo addirittura con un allenamento in sua compagnia nel suo luogo nel cuore. L’appuntamento per il fortunato sarà, appena tornerà possibile, al Parco della Cave a Milano.

La passione di Justine Mattera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Chi segue, specialmente attraverso i suoi profili social, Justine Matter sa che la showgirl appena ne ha la possibilità toglie volentieri i tacchi alti per indossare delle scarpe da running. Da diversi anni infatti, pur non abbandonando mai il suo percorso artistico, la bella americana si dedica anche a livello agonistico ad intense attività sportive. Nel suo cuore c’è indubbiamente il triathlon che le permette di cimentarsi negli sport che più ama. Justine infatti si dedica quotidianamente al suo allenamento nelle diverse discipline che compongono uno degli sport olimpici più nobili e duri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Una gara di triathlon infatti si divide in tre attività: nuoto, ciclismo e corsa, ognuna delle quali richiede non solo forza fisica ma anche resistenza e abnegazione. Gli effetti dei duri allenamenti a cui Justine si sottopone sono davvero sotto gli occhi di tutti e non soltanto per i risultati che ottiene in gara. La Mattera infatti alla soglia dei 50 anni può sfoggiare un fisico capace di far impallidire qualsiasi ventenne.