Rosa Perrotta: in vasca da bagno senza veli, il web esplode FOTO

Rosa Perrotta bollente su Instagram con una foto che gira sul web: passionale, vorace, sensuale, il lato della modella inaspettato

Da qualche ora il web è impazzito con una serie di foto diventate virali dopo la pubblicazione. Sessantasette mila like per il post della modella campana Rosa Perrotta che condivide con i fan scatti unici e sensazionali. Seguita da quasi due milioni di follower, la donna si lascia andare, per certi versi supera anche i limiti, mostrando tutta la sua bellezza al mondo della rete. Sensuale, accattivante, meravigliosa sotto ogni punto di vista. Con l’ultimo post ha davvero esagerato.

Rosa Perrotta: sorpresa per IG, illegali le FOTO

Tre foto, una più bella dell’altra, Rosa Perrotta appare in una serie di scatti all’interno di una vasca da bagno completamente nuda. I capelli sono bagnati, il trucco è calato e un mazzo gigante di rose bianche copre le sue parti intime. Alcuni gioielli la rendono ancora più sexy, un bicchiere di vino rosso abbellisce la cornice e i fan non sanno più dove buttare l’occhio, possono solo immaginare cosa si nasconde là sotto. Nonostante gli scatti abbiano fatto il giro del web, c’è chi tra i follower non ha ammirato tale bellezza anzi ha anche lasciato commenti scomodi sotto al post dichiarando: “Scusa ma queste foto mi fanno un brutto effetto, non ci vedo niente di bello”. O ancora: “Vorrei capire il senso di queste foto”. E poi: “Tristi, foto inquietanti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Molti la preferiscono con una tuta o un completo in giro per il centro o sulle passerelle. E a voi come piace di più? Rosa è una donna dalle mille sfaccettature, pronta sempre a sorprendere chi la segue e la supporta.