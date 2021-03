Caterina Balivo splendida e audace lancia un messaggio importante – FOTO

Caterina Balivo si è mostrata radiosa su Instagram. Indosso un look total black ha lanciato un importante messaggio legato alla sostenibilità.

Liberarsi di quello che non usiamo più rimettendolo sul mercato? Con questo messaggio, dedicato al tema dell’economia circolare, Caterina Balivo ha promosso su Instagram la piattaforma Ebay. Si tratta del famoso luogo virtuale di vendita e acquisto dove è possibile offrire gli oggetti che non si usano più. Caterina sponsorizza la realtà con un video messaggio.

Radiosa indossa un look total black. Sullo sfondo si vedono alcune stanze dalla sua abitazione. “Alzi la mano chi, come me, è sempre a caccia di nuovi spazio a casa. Per fortuna ho trovato la soluzione giusta: mi affido a ebay e metto in vendita ciò che non uso più, entrando a far parte del modello dell’economia circolare e liberando così mensole e scaffali”, la didascalia al post pubblicata dalla Balivo. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte del suo milione di follower che ogni giorno seguono la conduttrice con affetto.

Caterina Balivo: paladina dell’economia circolare sui social

Caterina si è mostrata sui social bellissima lanciando un messaggio di sostenibilità. Pubblicizzando la piattaforma di Ebay ha promosso il tema dell’economia circolare e l’importanza di non buttare gli oggetti dando loro seconda vita. Nei commenti alcuni utenti hanno chiesto alla Balivo se abbia una sua vetrina dedicata su Ebay. La conduttrice risponde: “Stay tuned!”. Anche nelle storie promuove la piattaforma.

Sempre nelle storie di Instagram la Balivo si è mostrata in treno. In viaggio, la conduttrice ha commentato un servizio realizzato da Striscia la Notizia a lei dedicato.

In particolare Caterina ha smentito le accuse del tg satirico in merito a suoi ipotetici ritocchi estetici. La conduttrice ha affermato che non ha ricorso a nessun intervento chirurgico.