Nunzia De Girolamo seduta con le gambe accavallate, spettacolare-FOTO

La De Griolamo condivide una foto in cui appare seduta su un divanetto con le gambe accavallate ed è bellissima

Nunzia De Girolamo appare sensuale seduta sul divanetto in studio, nella didascalia scrive:”Quando guardi il promemoria sul telefonino e ti accorgi che mancano solo due giorni ad una nuova puntata di Ciao Maschio. Mi raccomando, vi aspetto sabato 13 marzo in seconda serata su Rai1! Altri tre maschi, altre tre storie, tanti altri argomenti“. Nei commenti riceve tanti complimenti:”Buona serata meravigliosa creatura”, “Sei come sempre unica”.

Nunzia De Girolamo e il tenero messaggio per la figlia

La conduttrice e politica condivide un video in cui gioca con la sua dolce figlia Gea e le fa una dedica bellissima. “Ad 8 anni è difficile darsi delle risposte, per questo le cerchiamo altrove. Da chi ci protegge e promette quotidianamente. Questi dolci occhietti di Gea, la mia piccola , che ancora assonnata stamattina tra biscotti, latte e prima di andare a scuola mi ha chiesto: mamma ma cosa è davvero la festa della donna? é una cosa legata alla violenza sulle donne?”. Le parole di un innocente piccola bambina che ancora non comprende tutte queste cose. E infatti prosegue dopo che la madre le spiega che si festeggia la libertà di essere donne aldilà dell’aspetto esteriore. Ma la bambina rimane incredula e chiede:” Mamma ma per questo c’è da festeggiare? Anche gli uomini sono liberi di essere loro stessi.

Tutti dobbiamo esserlo, perché siamo semplicemente umani“. La bambina allora sostiene che dovrebbe essere la festa della persona. Lei crede infatti che i diritti siano uguali senza differenza di genere o colore. Un pensiero profondissimo ed estremamente veritiero. La sua giovane età però non le fa conoscere e capire che purtroppo ci sono tante differenze di genere e ingiustizie. Ma avrà tempo per conoscerle, o meglio speriamo che quando crescerà lei questo fatto sarà eliminato. Per il momento è bello lasciarle credere che sia così, e infatti la mamma De Girolamo sostiene che per loro sarà la festa della persona d’ora in poi, seppur con un’attenzione particolare alle donne.

Un’idea interessante che forse avrebbe senso, in fondo l’uomo non ha una sua festa e questo crea dislivello, come se la donna avesse bisogno di una festa per sentirsi importante e rispettata. Lo dovrebbe essere tutto l’anno e non in un unico solo giorno.