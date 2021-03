La salma apparterrebbe alla donna scomparsa il 21 febbraio, dopo essere andata a Méry-sur-Oise per fare jogging, come era solita fare.

• Le corps d’Anne-Frédéric Obszynski, la joggeuse disparue, a été retrouvé dans la Seine à Andrésy, dans les Yvelines • L’enseignante de 41 ans originaire de Taverny avait disparu le 21 février après un jogging au bord de l’Oise

Anne-Frédéric Obszynski era stata dichiarata scomparsa lo scorso 21 febbraio 2021, sulle rive dell’Oise, nell’omonimo comune francese di Méry-sur-Oise. Il presunto cadavere della donna è stato ritrovato questo giovedì 11 marzo nella Senna all’altezza di Andrésy; precisamente nel dipartimento di Yvelines, nella Francia centro-settentrionale. In attesa dei risultati dell’autopsia per individuare le cause del decesso, la gendarmeria si dichiara convinta dell’appartenenza della salma al profilo della 41enne originaria di Taverny (Val d’Oise). Difatti, molti elementi combaciano: il corpo potrebbe effettivamente appartenere all’insegnante della scuola materna di Franconville dichiarata scomparsa due settimane e mezzo fa. A seguire i dettagli.

Il comunicato della Procura di Pontoise

Secondo quanto riferiscono i media locali, il corpo è stato rinvenuto a metà mattinata, a una cinquantina di chilometri dal luogo in cui la 41enne era scomparsa. La segnalazione è partita da alcuni passanti, i quali hanno immediatamente allarmato la polizia della presenza di un cadavere sulle rive della Senna. Gli investigatori della sezione di ricerca di Versailles sono ancora sul posto per raccogliere tracce e indizi.

Stando a quanto riferisce un comunicato stampa della Procura di Pontoise, sin da quella domenica i servizi della gendarmeria locale e nazionale si sono mobilitati per ricercare l’insegnante di Franconville. Secondo i dati rilevati dagli ispettori, molti elementi sembrerebbero conferire al cadavere l’identità della donna scomparsa. Oltre ai suoi gioielli e alle chiavi della macchina col medesimo portachiavi, il corpo femminile sembra proprio appartenere alla residente di Taverny. Difatti, i rapporti riportano che la salma presenta “la stessa corporatura […] e lo stesso completo sportivo che indossava la signora Anne-Frederique Obszynski il giorno della scomparsa il 21 febbraio 2021 a Mery sur Oise.”

L’indagine è stata affidata alla gendarmeria della Sezione di ricerca di Versailles (SR), con il supporto della brigata di ricerca di Pontoise mentre l’esame post mortem è previsto nel pomeriggio di venerdì 12 marzo.

