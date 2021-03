Alba Parietti, il messaggio agli haters nella notte in un VIDEO: “Vado…”

Alba Parietti. Lo sfogo della presentatrice tv e attrice su Instagram contro gli haters. Un video in cui con sarcasmo punta il dito contro un certo tipo di pubblico

Era già una donna adulta quando negli anni ’90 impazzava la febbre per Non è la Rai che lanciò tantissime soubrette, attrici e presentatrici tv che oggi spadroneggiano nel mondo dello spettacolo italiano. Eppure Alba Parietti ha una cosa in comune con tutte loro. Anche lei è stata scoperta, in un certo senso, da Gianni Boncompagni che le fece da pigmalione nella trasmissione Galassia 2.

Da quel momento di strada ne è stata fatta tanta. Una vita in televisione fin da giovanissima. Un’artista che si è proposta in molteplici versioni: attrice, ballerina, cantante, conduttrice e oggi opinionista e giudice in un numero spropositato di programmi.

Che sia sempre stata una bella donna è assolutamente evidente ed innegabile. Il suo temperamento battagliero, la solidità delle sue idee e la sicurezza nell’esprimerle ne hanno fatto un pilastro dello spettacolo italiano.

Alba Parietti: il lungo sfogo su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La showgirl e attrice Alba Parietti, in auge sui nostri schermi televisivi fin dagli anni ’80, ha sempre dimostrato di avere un grande temperamento, idee chiare e non ha mai nascosto le sue opinioni.

Sa benissimo che essere un personaggio pubblico la pone in una posizione in cui è facile essere soggetti a critiche, purché fatte con educazione e cognizione di causa. La Parietti, sul proprio profilo Instagram, vuole rispondere invece alla pioggia di commenti al vetriolo che puntualmente la sommerge, principalmente proveniente da un pubblico femminile. Usa l’arma dell’ironia scagliandosi contro chi la definisce “vecchia, brutta, rifatta male, che non ha mai lavorato veramente nella sua vita”.

“Devo essere umile, devo mortificarmi ed essere meno egocentrica, ho capito il messaggio care odiatrici donne” – dice con evidente sarcasmo – “Ora che ho raggiunto 60 anni e mi dite di ritirarmi, ci sto facendo un pensierino. Pensare che credevo di essere figa mentre voi sostenete che sono vecchia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Ho una bella e una brutta notizia per voi” – continua la showgirl. “Ho chiamato il mio commercialista e mi ha detto che ho raggiunto l’età per andare in pensione. Questa per voi è la bella notizia. Quella brutta è che non me ne vado”.