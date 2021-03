Gracia De Torres ti fulmina d’amore con uno sguardo-FOTO

La De Torres torna in televisione nelle repliche di un noto programma di canale 5 di cui ha fatto parte come velina

La bella Gracia De Torres, condivide su instagram una foto di lei durante Ciao Darwin 8, programma a cui ha partecipato come velina. Nel primo piano in cui appare è bellissima con un make-up perfetto. Nella didascalia scrive:“E come vi avevo detto siamo tornati! Le repliche di Ciao Darwin ogni venerdì!! Non è ancora finita, fra poco mi vedrete in azione nel ballo”. I commenti per lei sono tutti positivi, “Divina”, “Bella bella bellissima…ma quale Belen!”.

Gracia De Torres vita privata e lavoro

La bella De Torres è diventata famosa in Italia grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. La bella spagnola è stata una grande protagonista del programma ed è stata apprezzata dal pubblico anche per la sua bellezza. Era talmente in forma che in molti l’hanno criticata per il suo lato B che sembrava apparentemente troppo sodo. Hanno quindi ipotizzato che avesse delle protesi. Lei però ha sempre negato e così anche le persone vicino a lei che hanno spiegato solo che lei fa moltissima attività fisica e per questo ha un lato B così sodo e perfetto.

Prima e dopo l’Isola dei Famosi la bella De Torres si occupava di moda, infatti è una modella a tutti gli effetti. D’altronde con quel corpo perfetto era chiaro cosa avrebbe fatto nella vita. Anni fa all’Isola dei Famosi aveva un fidanzato di cui appariva molto innamorata. Infatti alla fine si è sposata con il fidanzato recentemente e sembrano innamorati più che mai. La De Torres a capodanno ha tirato le somme di ciò che è stato per lei quest’anno e ci sono pro e contro. “Prima volta negli ultimi 12 anni che ho passato due mesi a casa mia in Spagna con i miei. Prima volta negli ultimi 12 anni che passo il compleanno della mia mamma con lei.

Ho preso la mia prima casa. Prima volta negli ultimi 12 anni che ho passato 6 mesi in Spagna nella mia città. Ho vissuto i miei nipoti. Ho passato 2 mesi senza mio marito dal 2016 che non capitava. Vivrò il mio compleanno completamente da sola”. Poi la bella modella e influencer racconta anche i suoi successi nonostante la pandemia:”Ho disegnato le mie proprie candele eco-sostenibili. Sono diventata vegetariana. Mio marito e me abbiamo avviato la nostra prima azienda di viaggi. Sono tornata a lavorare con il fango. Ho arredato casa mia assieme a mio marito e in conseguenza usato la mia laurea per prima volta in Interior design”.

Un anno difficile per tutti, in cui non sono mancati i momenti di sconforto ma alla fine anche le soddisfazioni e le gioie arrivano come ha spiegato la bella De Torres. Conclude infatti dicendo che è stato un anno pesante ma anche piena di emozioni, e che le ha fatto apprezzare la famiglia.