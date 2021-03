La modella Eva Henger continua a far parlare di sé grazie alla sua sensualità senza limiti: in ballo una nuova sfida per Mercedesz.

In seguito ad alcuni periodi vissuti nel quasi assoluto disaccordo con la figlia, Mercedesz Henger, la modella ungherese nota per la sua maestosa sensualità, Eva Henger, si è cimenta in uno scatto che ha che ha il potere di confondere la fantasia con la realtà. L’ex pornoattrice, nel corso della sua carriera ha partecipato vincendo a numerosi concorsi di bellezza, fino al suo trasferimento nella penisola italiana nei primi anni 2000 in cui ha iniziato a partecipare ad altrettanto numerose trasmissioni televisive in qualità di opinionista.

Eva Henger, alla conquista del podio: fra illusioni e realtà

Ancora oggi il suo fascino disarmante è spesso chiamato in causa per intervenire nei programmi del piccolo schermo. Eppure, al contempo, anche la sua popolarità sui principali social network sembra diramarsi senza alcuno sforzo. “Living without illusions loses the sense of reality”. Questa è la citazione non ben identificata utilizzata dalla modella per accompagnare la sua più recente condivisione sul suo profilo Instagram. “A vivere senza illusioni si perde il senso della realtà“. Questo sarebbe stato il pensiero predominante della showgirl nella serata di ieri.

Scegliendo il nero, ed indossando un abito tanto scollato quanto elegante, la sensuale diva nata sotto il segno dello Scorpione si mostra di spalle nell’intento di specchiarsi. Lo sguardo intenso volutamente in direzione della fotocamera ed un fare sicuro sono i protagonisti che renderebbero tangibile l’idea di voler continuare le tanto chiacchierate competizioni fra lei e la altrettanto disarmante figlia Mercedesz.