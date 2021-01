Mercedesz Henger pose pazzesche e quel sapore di libertà – FOTO

Mercedesz Henger ha pubblicato due nuove foto mozzafiato tramite il proprio profilo Instagram: le sue immagini da Napoli

Non vi è foto o video postati da Mercedesz Henger che non lasci letteralmente a bocca aperta tutti i suoi fan. Non è un caso che il profilo della figlia di Eva Henger abbia raggiunto la bellezza oltre 764mila follower. Dunque l’account della celebre showgirl è uno dei più seguiti che sono presenti in Italia.

D’altronde, questo è un dato che non sorprende. La sua bellezza è indiscutibile, così come il suo fisico, assolutamente perfetto. Inoltre Mercedesz non è famosa solo sul web, dove sta spopolando sul social network in questione, ma anche anche sul piccolo schermo. Infatti in televisione è stata anche una dei protagonisti di una delle edizioni de L’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger, bellezza da togliere il fiato e profonda riflessione – FOTO